100 markalı kutlama

Tasarım ve dekorasyon alanında premium markalara ev sahipliği yapan ilk alışveriş merkezi HOM Design Center, birinci yılını iş, sanat ve cemiyet hayatından renkli simaların katıldığı özel bir davetle kutladı. Gecede, R&B şarkıcısı Danna Leese ve DJ Can Hatipoğlu, performanslarıyla konuklara eğlenceli bir gece yaşattı. 43 mağazayla hizmet veren, ev ve ofis mobilyasından, tekstil, beyaz eşya ve aksesuara kadar yerli ve yabancı 100’ün üzerinde markayı aynı çatı altında barındıran merkezin etkinliğinde konuklar, şıklığıyla göz doldurdu.

Davete; Ayşegül-Muharrem Toplusoy, Yalçın-Tünay Ayaydın, Zerrin-Giray Bilimer, Figen-Fatih Kıral, Arzu Kunt, Begüm Gazioğlu Ballı, Burcu Şendir, Emir Bahadır, Yasemin Aloğlu, Füsun Hattat, Pınar Ayaydın Talay, İpek Ayaydın Abdik, Emek Külür ve Mustafa Toner’in de aralarında bulunduğu ünlü isimler katıldı.