40 yıllık başarı öyküsü

Koruncuk Vakfı, 40’ıncı yılını bugüne kadar destek veren sanatçıların ve bağışçıların katılımıyla, Four Seasons Hotel’de düzenlediği bir davetle kutladı

Korunma ihtiyacındaki çocukları aile ortamında, sevgi ve güvenle büyüterek hayata kazandıran Koruncuk Vakfı, kuruluşunun 40’ıncı yılını, özel bir geceyle kutladı. Vakfın yönetim kurulu üyesi Berrin Yoleri’nin organize ettiği, Nebil Özgentürk’ün hazırlayıp sunduğu davette, 40 yıllık başarı öyküsünün anlatıldığı belgesel izletildi.

Başkan Figen Özbek’in açılış konuşmasını yaptığı organizasyona, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, Beyza Uyanoğlu, Esra Oflaz Güvenkaya, Berna Çebi, Jülide-Mehmet ve Ali Berkman katıldı.

Gecenin sonunda bağışçılardan Ayşe Barım, Sinan Nergis, Bartuğ Sayılı, Ebru Baş, Nimet Aslan ve Hüseyin Avni Özkan’a teşekkür plaketleri takdim edildi.