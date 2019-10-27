Nilüfer Ergin’in ‘Alacakaranlıktan Fragmanlar’ adlı yapıtının açılış daveti, Elgiz Müzesi’nde gerçekleşti











Sevda-Can Elgiz’in kurucusu olduğu Elgiz Müzesi, 11 Ocak 2020’ye kadar, Nilüfer Ergin’in ‘Alacakaranlıktan Fragmanlar’ adlı yapıtına ev sahipliği yapacak. Yaşamını İtalya’da sürdüren sanatçı sergide, sesin eşlik ettiği metal formlar, metinler, imajlar ve objelerle kurduğu güzergâhta, geçmişin yol öykülerini günümüzün zorunlu sürgünleriyle buluşturarak; göç gerçeğini, tarihsel, ekonomik ve politik bağlamına yerleştiriyor.









Ergin, sanatseverleri, kurguladığı mekan içinde eyleme yönlendirdiği izleyiciyi tanıklığa ve sorgulamaya, Antonio Gramsci’den ödünç aldığı tekinsiz alacakaranlıkta detaylara bakmaya, üzerine düşen gölgelerin arasında eşiği geçmeye ve çıkışı bulmaya çağırıyor.









Davete; İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Asuman Güreli, Süleyman Saim Tekcan, Linda Kuyumcuyan, Şevki Korkmaz, Sevinç Kuyaş, Yahşi Baraz ve Can Edipoğlu katıldı.















