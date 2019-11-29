‘Aşkın Yıldızı’na görkemli davet

Lord Michel Anders-Cavendish, Almanya’da yayımlanan son romanı ‘Etoile Stern der Liebe’in (Aşkın Yıldızı) tanıtımı için İstanbul’a geldi

Avrupa’nın önde gelen yazarlarından Lord Michel Anders-Cavendish, bir bölümü Pera Palas Oteli’nde ve Halas yatında geçen, romantik bir öyküyü anlattığı romanı ‘Etoile Stern der Liebe’in (Aşkın Yıldızı) İstanbul’daki tanıtımına katıldı. Yazarın arkadaşı Çiğdem Simavi ve Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliğinde Pera Palas’taki davete; Nil-Oktay Duran, Prof. Dr. Neşe Kavak, Ebru Sanver, Buket Taşdelen, Zeynep Germen, Şükran Güzeliş ile Sema Basa katıldı. Fransa’da, Kamu Yararı Evrensel Birliği tarafından iyi niyet elçisi seçilerek ‘İnsanlığa En Çok Hizmet Eden Kişi’ altın madalyasına layık görülen Lord Michel Anders-Cavendish, İstanbul’da en çok etkilendiği mekanda yeniden olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu dile getirdi. Etkinlik sonunda kitabını imzalayan yazar, gördüğü ilgiden çok memnun kaldığını söyledi.