ATAKULE’DE DOST MECLiSi

Tarman Ailesi, Atakule’de düzenledikleri özel davette, İstanbul ile Ankara’daki iş ve cemiyet hayatından dostlarını ağırladı

Ankara’nın önde gelen iş insanlarından Tarman Ailesi, 29 Ekim 2018’de kapılarını açan ve kentin simgesi olan Atakule’de, iş, bürokrasi ve cemiyet hayatından dostlarını, verdikleri özel davette ağırladı. Tarman Grup İcra Kurulu Başkanı Murat Tarman ve yönetim kurulu başkanı İsmail Tarman’ın ev sahipliğindeki gece, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı, Pınar Ayhan ve ekibi tarafından sergilenen ‘Kemal’ müzikaliyle başladı. Sahnedeki hikayeler ve Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuvar, konuklara duygusal anlar yaşattı. Etkinlikte Murat Tarman, “Tarman Grup olarak, günümüzde hikayesi olan yani hayata anlam katan kurumların ve markaların başarılı olacağına inanıyoruz. Bizim de hikayemiz, temelleri bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan, İpekiş Mensucat ile başladı. Bugün ise ‘İsmimizdesin’ diyerek, Atakule ile devam etmektedir” dedi. Organizasyonda, Mazhar Alanson ve David Şaboy sahne aldı.