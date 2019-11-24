BOĞAZ MANZARALI YEMEK

Cemiyet hayatının renkli simaları, Swissôtel The Bosphorus’ta gerçekleşen ‘Thanksgiving Yemeği’nde bir araya geldi

Swissôtel The Bosph- orus, ikonik 1453 Loft Suite’te düzenlediği ‘Thanksgiving Yemeği’nde (Şükran Günü), cemiyet hayatının ünlü isimlerini ağırladı. Otelin genel müdürü Uğur Talayhan’ın ev sahipliğindeki etkinlikte, lezzetleri baş aşçı Ali Ronay hazırladı. Sırmasa markasıyla iş birliği yapan otel, kasım ayı geleneğini yerine getirterek, görkemli bir masa hazırladı. Sonbahar çiçekleri, sezonun renkleri ve bal kabaklarıyla bezenen masa, konukların ilgisini çekti. Boğaz manzaralı yemeğe, Gözde Çarmıklı-Aytek Şavkan, Füsun-Sinan Kuran, Meltem Kazaz, Ahmet Özkan, Beril Başbudak Aykut, Müge Sezenoğlu Kankaya, Pamela Tito, Yöntem Akmen İnanç, Ahsen Alas, Ufuk Demir, Özlem Güsar, Melis Ağazat ve Aslı Pamir katıldı. Organizasyonda misafirlere, fırınlanmış güz sebzeleri salatası, fırınlanmış bal kabağı, fırında hindi, tatlı patates püresi ve tatlı servis edildi.