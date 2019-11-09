CEMİYETİN BOĞAZ SEFASI

Ece Berker, caz performansıyla cemiyet hayatının renkli simalarına müzik ziyafeti sundu

Ali Ünal, Erkan Ünal, Osman Baydar ve Çağın Keskin ortaklığında Ortaköy’de faaliyet gösteren Ruby Rest&Bar, organizasyonlarıyla cemiyet hayatının ünlü isimlerinin buluşma noktası haline geldi. İstanbul Boğazı’nın en güzel manzaralı mekanları arasında yer alan Ruby’de, her salı akşamı Ece Berker sahne alacak. Şarkıcının önceki geceki sahnesi, cemiyet hayatının renkli isimlerini ağırladı.

Etkinliğe; Ahu-Süleyman Orakçıoğlu, Rüksan-Mehmet Ürgüplü, Emine Özilhan, Naim Arnas, Ahu Kerimoğlu, Geray Bilimer, Berna Yılmaz ve Nesligül Aksoy katıldı. Dünya ve Türk mutfağından lezzetli menüyle yemeğe başlayan konuklar, ilerleyen saatlerde Berker’in caz performansıyla keyifli dakikalar yaşadı.