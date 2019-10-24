Çeyrek asırlık güzellik

Cemiyet hayatının renkli simaları, Nars’ın 25’inci yılını kutladığı yeni ruj koleksiyonunun tanıtımında buluştu.

25’inci yılını kutlayan güzellik markası Nars, 72 renk seçeneğiyle oluşturduğu yeni ruj koleksiyonunu, önceki gün Ulus 29’da düzenlenen görkemli bir davetle tanıttı. Markanın kurucusu ve kreatif direktörü François Nars’a saygı niteliğindeki yeni ürünler, konukların beğenisini kazandı. Mat, saten ve parlak bitişli, yüksek pigmentli yeni rujları deneyimleyen davetliler, tek sürüşte kalıcı etkinin mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe; Yasemin Özilhan, Ayşe Hatun Önal, Elif Eren, Ceylan Çapa, Dilan Çıtak Tatlıses, Jessica May, Itır Esen, Emina Jahovic, Emel Yıldırım, Hande Acar, Öykü Baştaş, Tara Devires, Pınar Sabancı, Aslı Şen, Dila Tarkan ile Bestemsu Özdemir gibi, cemiyet ve magazin hayatından çok sayıda tanıdık yüz katıldı.