Çırağan’da Bollywood rüzgarı

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı yararına, Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur’un ev sahipliğindeki Best Gift Fest Alışveriş Balosu, önceki gün Çırağan Palace Kempinski’de gerçekleşti. Bollywood temasıyla yapılan festivalde konuklar, Hint dans şovları ve kınası dövme yapımı gibi eğlenceli aktivitelerle karşılandı. Hindistan Başkonsolosu JP Singh’ın da katıldığı etkinlikte, Esra Ömeroğlu da ilk kez ‘StylingEs’ markasını görücüye çıkardı.

Organizasyonda, Kürşat Başar yeni

kitabını imzalarken, Uğur Arslan makyaj trendleri uygulaması, Zeynep Turan ise astroloji sohbetleri gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı yüzlerce markaya ev sahipliği yapan alışveriş balosunda, Emel Müftüoğlu’nun yeni yaşı da kutlandı. Festivale; Ceylan Çapa, Aslı Pehlivanlar, Ece Kıral, Ebru Uygun, Fatoş Sarıgül, Işıl Reçber, Burcu Şendir, Katerina Ekşioğlu, Lal Denizli, Berrin Ak, Serap Dindar, Ivana Sert, Emel Yıldırım, Özge Ulusoy, Emel Müftüoğlu,

Ebru Aksel ve Betül Demir katıldı.