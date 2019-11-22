ÇOCUKLARA ÖZEL TURNUVA

Kemer Country Club, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde anlamlı ve neşeli bir turnuvaya ev sahipliği yaptı

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club Golf Kulübü’nde, önceki gün golf sahasına çocuklar çıktı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde minikler için özel olarak organize edilen etkinliğe, okulların tatil olması sebebiyle, yoğun katılım gerçekleşti. ‘Junior&Ladies Cup’ turnuvasında çocuklar, anneleriyle rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verdi.

Kupaya; Cemal Demirören-Meltem Demirören Oktay, Didem Aras, Can Çelikoğlu, Beyhan Goldman Benardete, Canan İrengün ve Güneş Öztürk Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı. 34 sporcunun yer aldığı etkinlikte, Mina Gençoğuz-Beyhan Goldman Benardete birinci, Arda Gülveren-Canan İrengün ikinci, Can Çelikoğlu-Hyun Youg Shim de üçüncü takım olarak, dereceye girdi. Sabah başlayan turnuva, akşamüzeri yapılan ödül töreniyle sona erdi.