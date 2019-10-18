El dokunması tasarımlar

Spring & Kos by Fırat Neziroğlu’nun, sanat ve tekstili bir araya getiren koleksiyonu, Brandroom Nişantaşı D’Maison mağazasında tanıtıldı

Bahar Atay tarafından kurulan Spring&Kos, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ile hazırladığı ‘Spring & Kos by Fırat Neziroğlu’ koleksiyonunun tanıtımını, önceki gün Brandroom Nişantaşı D’Maison mağazasında yaptı. Davete; Demet Sabancı Çetindoğan, Sevgi Aksoy, Tuğçe Eyilik, Tülin Germen, Ebru Sanver ile Belgin Akın gibi, sanat ve cemiyet hayatının tanıdık simaları katıldı.

Koleksiyonla ilgili Neziroğlu, “Tasarımlarımızda, Doğu Karadeniz bölgesindeki tezgâhları yeniden canlandırıyoruz. Tamamı eski usul, el dokuması ve paha biçilemez bir emeğin ürünü özel kumaşlar” dedi. Atay ise, “Fırat Neziroğlu gibi çok değerli bir sanatçının tekstil koleksiyonunu yapmak ve tüketicinin beğenisine sunmak, bizleri de çok heyecanlandırıyor” diye konuştu.