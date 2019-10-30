En büyük sevgi çemberi

American Hospital The Bodrum Cup, tekneleri dünyanın en büyük sevgi çemberini oluşturmaları için bir araya getirdi

Amerikan Hastanesi’nin isim sponsorluğu ve Yalıkavak Marina’nın ana sponsorluğunda bu sene 31’inci yılını kutlayan The Bodrum Cup, 120’den fazla yelkenlinin, dünyanın en büyük sevgi çemberini oluşturmasına tanık oldu. Bodrum’un doğal ve tarihi zenginliklerinin tanıtılmasına destek olmak için yapılan organizasyonda, Kissebükü’nün sahil kıyısında toplanan yelkenliler, büyük bir çember şeklini oluşturarak, iki gün boyunca görsel ve işitsel şölen sundu.

American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, 17 yıl önce yapılan ilk sevgi çemberiyle, dünyada adımızdan söz ettirdi. Kissebükü, yeşilin, mavinin doyumsuz güzelliğinde, dinginlik ve huzur arayanların adresi... Ülkemizin tüm paha biçilmez koylarının tanıtılmasında katkıda bulunmanın, çok önemli bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz” dedi.