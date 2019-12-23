EN RENKLİ FESTİVAL

Dünyadaki orijinal konseptine uygun olarak gerçekleştirilen ‘Christmas Market Four Seasons Bosphorus’, görkemli bir galayla kapılarını açtı

Türkiye’de ilk kez, dünyadaki orijinal konseptine uygun olarak düzenlenen ‘Christmas Market Four Seasons Bosphorus’, iş, cemiyet ve magazin dünyasından tanıdık simaların katılımıyla başladı. 29 Aralık’a kadar sürecek alışveriş festivalinin ilk gününde konuklar sevdiklerine hediye seçerken, Defne Samyeli’nin konserini de izleme fırsatı yakaladı.

Geceye; Zeynep Tuğçe Bayat-Cansel Elçin, Gizem-Hakan Hatipoğlu, Lal Denizli, Engin Altan Düzyatan, İdil Fırat ve İrem Helvacıoğlu katıldı. Aksesuardan yeme-içmeye, giyimden dekorasyona kadar 50’den fazla markanın buluştuğu organizasyonda; Yalın, Nil Karaibrahimgil, Kalben, Bülent Ortaçgil ve Ayhan Sicimoğlu gibi sanatçılar sahne alacak.