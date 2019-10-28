Farkındalık gecesi

Rehber Köpekler Derneği, görme engellilerin toplumda farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla özel bir gece düzenledi

Rehber Köpekler Derneği’nin görme engellilerin sosyal ve özgür bir hayata sahip olma hakkıyla ilgili, toplumda farkındalığı yaygınlaştırmak amacıyla, İstanbul Marriott Hotel Şişli’de özel bir gece düzenledi. Dernek başkanı Av. Nurdeniz Tuncer ve rehber köpek Kara’nın ev sahipliğini yaptığı davete; Zuhal-Ceylan Pirinçcioğlu, Emel-Mehmet Gültekin, Gülten Süzer Gaunt, Emine Çakıroğlu, Nurdeniz Tuncer ve Levent Çakıroğlu katıldı.

Av. Tuncer, “Amacımız, rehber köpeklerle ilgili toplumda gelişmekte olan farkındalığı sürdürülebilir bir standart içinde, kalıcı hale getirmek” dedi. Etkinliğin gerçekleşmesine katkısı olan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Mehmet Gültekin, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası temsilcileri ve Nestle’ye

teşekkür plaketleri verildi.