Golf tutkunları buluştu

Limak Holding tarafından golf sporunun gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup, Kemer Country Club’da golfseverleri bir araya getirdi

Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding tarafından, golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen Limak Kemer Golf Cup heyecanı, Kemer Country Club’da golfseverleri buluşturdu. 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen organizasyona, iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında yer aldığı 280 sporcu katıldı.

Geçtiğimiz ay üçüncüsü düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup’ın ardından, golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı. Turnuvada, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in yanı sıra, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Cemal Kalyoncu, Fikret Öztürk ve Erdem Kıramer de yarıştı. Büyük ilgi gören Limak Kemer Golf Cup 2019, turnuva sonunda düzenlenen ödül töreniyle son buldu.