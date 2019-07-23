Toplumun ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle birçok projeye imza atan Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) gönüllüleri, önceki akşam Zülfü Livaneli’nin Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşen konserinde bir araya geldi. Aralarında Ayşegül Dinçkök, Yasemin Aloğlu, Hayat Cengiz, Nazlı-Ali Sunal, Tuna Öztürk ve Sedef İybar’ın bulunduğu gönüllüler, ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen, Livaneli’yi aynı sahnede buluşturan, Zeynep Halvaşi ile Teyfik Rodos’un solist olarak yer aldığı ‘Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat’ konserinde, müzik dolu bir akşam geçirdi.

Biletleri kapalı gişe olan konserde dinleyiciler, alanı saatler öncesinden doldurdu. Sanatçıyı dinleyenler arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkan Sabancı, Sıla Gençoğlu, Mahsun Kırmızıgül-Ece Binay, Nur Fettahoğlu, Ayşe Çavuşoğlu ve Cem Boyner de yer aldı. Livaneli’nin, geçmişten bugüne unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konserinden elde edilen gelirin bir kısmı, Elazığ’da yapımı devam eden 16 derslikli ÇABA İlkokulu’na aktarılmak üzere derneğe bağışlandı.







