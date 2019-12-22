Görkemli gala

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin ilgi gösterdiği Marka Konferansı, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen gala gecesiyle sona erdi.









Ana eksende İstanbul temasının yer aldığı ve iki gün süren Marka Konferansı, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen gala gecesiyle sona erdi.









İş, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede, Fas asıllı Fransız caz sanatçısı Hindi Zahra, performansıyla konukları büyüledi.









Balçiçek İlter ve BJ Cunningham’ın sunduğu etkinlikte, Plastik Avcıları İstanbul Projesi’ne destek sağlamak için düzenlenen bağış kampanyası destek gördü. Ayrıca, çalışmanın tasarım elçisi olduğunu açıklayan ünlü modacı Mary Katrantzou’nun özel tasarımlarından oluşan defile düzenlendi.