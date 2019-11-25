İsviçreli güzellik markası Evenswiss’in Türkiye tanıtımı, cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşti

Cemiyet hayatının renkli isimleri, İsviçre’nin kozmetik ve güzellik markası Evenswiss’in yeni serisinin, Türkiye tanıtımında buluştu. Raffles İstanbul Otel-Melisa Salonu’nda, Dr. Med. Dent. Selin Dizdar’ın ev sahipliğindeki davette konuklar, markayı hem yakından tanıma hem de deneyimleme fırsatı buldu.

Op. Dr. Asu Burhanoğlu’nun da marka hakkındaki sinevizyon gösterisi eşliğinde yapılan sunum, kadınların ilgisini çekti. Etkinliğe; Sedefhan Oğuz, Jülide Önengüt, Gülay Kamaz, Monik İpekel, Serap Tibuk, Mine Kalpakçıoğlu, Zeynep Toker, Serap Sarı, Sinem Yıldırım ve Eda Gencebay’ın da aralarında bulunduğu, cemiyet hayatından çok sayıda ünlü kadın katıldı. Organizasyon, Cem Özsancak’ın canlı müzik performansıyla sona erdi.