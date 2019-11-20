Hem alışveriş hem eğlence

Kişiye özel mücevherleriyle tanınan Lion Diamond, Mel’s Desing ve S’ra markaları, son dönemin gözde eğlence mekanlarından Chin Chin’de düzenlediği özel davette, cemiyet hayatının ünlü simalarını ağırladı.









Mekanın sahibi Aslı Pehlivanlar’ın ev sahipliğindeki etkinlikte konuklar, hem markaların yeni koleksiyonlarını inceledi hem de lezzetli atışmalıklar ve müzikle eğlenceye doydu.









Bol bol alışveriş yapan misafirler, Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın, S’ra kurucusu Esra Şahin ve Mel’s Design sahibi Melda Aksu’dan da trendler hakkında bilgi aldı. Organizasyona; Esra Öztürk, Alev Aktürk, Bilge Kuru, Burcu Erçil, Zeynep Yılmaz, Esen Ziyal, Ebru Beyzadeoğlu ile Fulya Gündoğdu’nun da aralarında bulunduğu, iş, cemiyet ve moda dünyasından çok sayıda konuk katıldı.







