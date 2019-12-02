Heyecanlı gala

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Cemre Su Salur’un Türkçe’ye uyarladığı ‘Antigone’ oyununun prömiyerinde buluştu

İş insanı Cem Salur ve Nalan Aksoy’un kızı Cemre Su Salur, Kanadalı yazar Anne Carson’un ‘Antigone’ isimli eserini Türkçe’ye çevirip; Amerika, Fransa ve İskoçya’dan sonra oyunu ilk kez Türk tiyatroseverlerle buluşturdu. Salur ayrıca oyunun yönetmenliğini, koreografisini ve sahne tasarımını da üstlendi. Cemiyet hayatının renkli simaları, Walt Disney’in kurduğu ve birçok Hollywood yıldızının okuduğu Amerika’daki California Institute of the Arts’tan geçtiğimiz yıl mezun olan Salur’u bu heyecanlı gününde yalnız bırakmadı. Maslak TİM Show Center’da önceki akşam sahnelenen proje, bir ablanın savaşta kaybettiği kardeşinin acısını ve isyanını anlatıyor. Buket Gülbeyaz, Diyar Karadaş, Dila Yağcı ve Gözde Yıldırım’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Antigone’un prömiyerine; Zafer Kozanoğlu, Hülya Kalyoncu, Aslı Selgur, Tuçe Peksayar, Ebru Uygun, Müge Arnas, Esra Kaktüs, Ertuğrul Aydemir ve Tuba Peksayar katıldı.