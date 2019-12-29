Hindili kutlama

Nuray Fenercioğlu, hukuk dünyasının önde gelen avukatlarından eşi Okan Fenercioğlu’nun yeni yaşına girişi onuruna görkemli bir davet verdi...







İstanbul’un en iyi Türk ve Osmanlı mutfakları arasında yer alan, ‘Kral Faruk’ lakabıyla tanınan Faruk Ügümü’nün sahibi olduğu Etiler Hünkar Lokantası, önceki akşam tarihi gecelerinden birini yaşadı.









Avukat Okan Fenercioğlu’nun yeni yaşı için günler öncesinden kolları sıvayan eşi Nuray Fenercioğlu, dostlarının buluştuğu bir gece düzenledi. Erken saatlerde kokteylle başlayan organizasyon, mekan sahibi Faruk Ügümü ve eşi Serap Hanım ile ekibinin ev sahipliğinde devam etti.









Birbirinden lezzetli Türk yemeklerinin ikram edildiği etkinlikte, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı iç pilavlı hindi de gecenin ana yemeği oldu. Konuklar arasında yer alan Aslı Hünel’in şarkılarıyla şenlenen davet, pasta kesimiyle geç saatlere kadar sürdü.



