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Nuray Fenercioğlu, hukuk dünyasının önde gelen avukatlarından eşi Okan Fenercioğlu’nun yeni yaşına girişi onuruna görkemli bir davet verdi...

Hindili kutlama


İstanbul’un en iyi Türk ve Osmanlı mutfakları arasında yer alan, ‘Kral Faruk’ lakabıyla tanınan Faruk Ügümü’nün sahibi olduğu Etiler Hünkar Lokantası, önceki akşam tarihi gecelerinden birini yaşadı.

Hindili kutlama


Avukat Okan Fenercioğlu’nun yeni yaşı için günler öncesinden kolları sıvayan eşi Nuray Fenercioğlu, dostlarının buluştuğu bir gece düzenledi. Erken saatlerde kokteylle başlayan organizasyon, mekan sahibi Faruk Ügümü ve eşi Serap Hanım ile ekibinin ev sahipliğinde devam etti.

Hindili kutlama


Birbirinden lezzetli Türk yemeklerinin ikram edildiği etkinlikte, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı iç pilavlı hindi de gecenin ana yemeği oldu. Konuklar arasında yer alan Aslı Hünel’in şarkılarıyla şenlenen davet, pasta kesimiyle geç saatlere kadar sürdü.

Hindili kutlama

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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