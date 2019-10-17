İlgi gören koleksiyon

‘Bilinçli lüks’ vizyonuyla laboratuvar ortamında üretilen değerli taşların, Penelope Cruz’un tasarımlarıyla birleştiği mücevher koleksiyonu, ilgi gördü

Atelier Swarovski tarafından ‘bilinçli lüks’ vizyonuyla laboratuvar ortamında üretilen pırlanta, safir, zümrüt ve yakut gibi değerli taşların, Penelope Cruz’un tasarımlarıyla birleştiği mücevher koleksiyonunun tanıtımı, cemiyet ve iş hayatından tanıdık simaların katılımıyla gerçekleşti. Daniel Swarovski’nin “Herkes için bir pırlanta yaratmak istiyorum” hayali, Swarovski’nin sürdürülebilirlik raporunu okuyup, çok etkilenen Penelope Cruz’un, “Swarovski ile birlikte bir şeyler yapmak istiyorum” demesiyle oluşan koleksiyonda, günün her saati kullanılabilecek parçalar yer alıyor.

Amerika’da farklı lokasyonlarda, Londra’da Harvey Nichols ve Harrods’tan sonra Avrupa’da sadece Kanyon’da Jiwo Lounge’ta satışa sunulan tasarımların davetine; Ahu Orakçıoğlu, Gülay Kamaz, Hande Anı Can, Bilgün Dereli, Yasemin Aloğlu, Zeynephan Gemicioğlu, Sedefhan Oğuz ile Meral Yazıcı gibi, cemiyet ve iş dünyasından renkli, simalar katıldı. Işın Turan ve Derya Sezar’ın ev sahipliğindeki etkinlikte, Dilara Koçak ve Özlem Güsar konuklarla ilgilenerek, parçalar hakkında bilgi verdi.