İş dünyasıyla dobra dobra

Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri, ‘İş’in Komiği’ adlı oyunla, tiyatro sahnesinde buluştu. Doğa Rutkay Kamal moderatörlüğündeki etkinlik, renkli görüntüler ortaya çıkardı

‘İstanbul Komedi Festivali’ programında yer alan ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ‘İş’in Komiği’ performansında kapalı gişe kahkaha vardı. Zorlu PSM’deki organizasyonda, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Mudo’nun kurucusu Mustafa Taviloğlu ve Borusan eski CEO’su Agah Uğur’un da aralarında bulunduğu isimler, Doğa Rutkay Kamal’ın moderatörlüğünde, seyircilerden gelen sorulara komik ve kahkaha dolu yanıtlar vererek, tüm salona unutulmaz anlar yaşattı. Tüm unvanlarından arınmış olarak verdikleri cevaplar ve seyirciyle kurdukları dialoglarla, stand-up’çıları aratmayan konukları izlemeye gelenler arasında, Hande-Ömer Taviloğlu, Tilda-Erol Tezman, Levent Erden ve Turgut Toplusoy da yer aldı.