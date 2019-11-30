İTALYAN USULÜ AÇILIŞ

İtalyan mutfağıyla ünlü Serafina, kurdele şeklindeki makarnayı keserek gerçekleştirdiği açılış davetiyle, sanat, cemiyet ve iş hayatını bir araya getirdi

Türkiye’nin en iyi İtalyan restoranlarından Serafina, önceki akşam görkemli bir davetle, kapılarını Kanyon’da açtı. İş, cemiyet ve sanat dünyasından birçok kişinin katıldığı açılışı, mekanın kurucularından Metin Şen ve Gökay Deniz, bir Serafina klasiği olarak kurdele şeklindeki makarnayı keserek yaptı.

Organizaşyona katılanlar arasında Ralf-Sanem Tezman, Eda-Selim Kosif, Mithat-Çiğdem Erdem, Ozan-Bahar Şer ve Hakan Sabancı gibi isimler yer aldı. İtalyan mutfağına L’Entrecote de Paris’in Fransız mutfağını da ekleyen Serafina, Akmerkez ve Bodrum’dan sonra misafirlerini artık Kanyon’da ağırlayacak. Şen, Deniz ve Murat Özgel ortaklığıyla kurulan Serafina Kanyon ve L’Entrecote de Paris, lezzet tutkunlarını haftada bir gün de müzikle buluşturacak.