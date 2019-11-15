‘KADIN’ TEMALI 80 ESER

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, ‘kadın’ temalı 80 eserin yer aldığı sergi açılışında bir araya geldi

Four Seasons Hotel Bosphorus, çağdaş Türk sanatını destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ‘Kadın’ temasıyla, 80 eserin üç ay boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacağı serginin açılış kokteyli, iş, cemiyet ve sanat dünyasından tanıdık simaların katılımıyla gerçekleşti. Seasons Hotels Istanbul Genel Müdürü Tarek Mourad, Gizem Pamukçu Tatlıcı ve Hülya Çebi Şekercioğlu’nun ev sahipliğini üstlendiği etkinlikte, Pervin Ersoy, Merve Büyüksaraç, Çağla Cabaoğlu, Leyla Alaton, Arte Tahir, Füsun Kuran ve Sibel Karakaş yer aldı.

İsmail Acar, Emre Ertürk, Şahin Paksoy, Sevgi Karay, Kerim Kılıçaslan, Kurt Bullend, Bülent Çınar, Erkan Yaprakkıran, Bülent Morgok, Cem Sağbil, Ahmet Nejat, Arşo Kasparyan, Ali Elmacı, Banu Anka ve İsmet Doğan’ın aralarında olduğu sanatçıların, heykel, yağlı boya ve karışık teknik resimden oluşan çalışmaları ilgi gördü.