Cemiyet hayatının ünlü isimleri, Türk Kalp Vakfı’nın geleneksel yeni yıl yemeğinde buluştu

İş, sanat ve cemiyet hayatının tanımış simaları, Türk Kalp Vakfı’nın Shangri-La Bosphorus Hotel’de düzenlediği, yeni yıl yemeğinde buluştu. Gecede, Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, “Vakıf olarak, kalp ve damar hastalıklarının tedavi edilebilir bir hastalık olup, erken teşhis ve tedaviyle önlenebildiği gerçeğiyle hareket ediyoruz” dedi.

Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar ve üyelerinin çabalarıyla düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu, Seray Sever yaptı. Organizasyonda, Behzat Gerçeker şefliğindeki Enbe Orkestrası sahne aldı. Davete, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Neşe-Ünsal Sert, Canan Göztepe, Selin Söğütlügil, Zeynep Şedele, Ceyda Sadıkoğlu ve Ebru Uygun katıldı.