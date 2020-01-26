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HaberlerAtilay Kandemir Kalpler onlar için attı

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri, Elazığ’da meydana gelen deprem sonrası yaşadıkları acıyı ve üzüntüyü sosyal medyadan “Kalplerimiz onlarla” sözleriyle paylaştı…

Elazığ’ım, komşu iller, oralarda bulunan tüm dostlarım, yol arkadaşlarım geçmiş olsun yaralılara acil şifalar, kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.

Kalpler onlar için attı


Türkiye’m tüm yürekler bir, kim bizi ayrı koyacakmış şaşarım! Hangi köşemizde can yanarsa hepimizin yüreği bir sızlar. Evleri hasar görenler, korkuyla gecenin ayazında evlerine giremeyen kardeşlerimiz, dilerdim bizde misafir olun. Ben bilirim ülkemin o bölgelerini nasıl candırlar candandırlar yemezler yedirirler misafirlerini baş tacı ederler. İnşallah geceniz sağlıkla huzurla geçsin. Son olsun. Yüce Rabbim hepinizi korusun.

Kalpler onlar için attı
Kalpler onlar için attı
Kalpler onlar için attı
Kalpler onlar için attı

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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