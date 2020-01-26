Kalpler onlar için attı

Elazığ’ım, komşu iller, oralarda bulunan tüm dostlarım, yol arkadaşlarım geçmiş olsun yaralılara acil şifalar, kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.









Türkiye’m tüm yürekler bir, kim bizi ayrı koyacakmış şaşarım! Hangi köşemizde can yanarsa hepimizin yüreği bir sızlar. Evleri hasar görenler, korkuyla gecenin ayazında evlerine giremeyen kardeşlerimiz, dilerdim bizde misafir olun. Ben bilirim ülkemin o bölgelerini nasıl candırlar candandırlar yemezler yedirirler misafirlerini baş tacı ederler. İnşallah geceniz sağlıkla huzurla geçsin. Son olsun. Yüce Rabbim hepinizi korusun.













