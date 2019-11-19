KAPTANIN GURUR GÜNÜ

Üç büyük golf kulübü arasında gerçekleşen turnuvayı, Kemer Country Golf Kulübü kazandı.

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club Golf Kulübü, geçtiğimiz hafta sonu renkli bir turnuvaya ev sahipliği yaptı. Ulusal ve uluslararası birçok etkinlik düzenlenen kulüpteki özel organizasyonda, İstanbul’un en büyük üç kulübünün sporcuları, 10’uncu defa karşılaştı. Kemer Country Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü ve İstanbul Golf Kulübü arasındaki mücadelede gülen taraf, Erdem Kıramer’in kaptanlığındaki Kemer Country Golf Kulübü oldu.

Geleneksel hale gelen özel turnuva, cuma günü Klassis Golf Kulübü’nde başladı. Etkinliğin finali ise önceki gün Kemer Country Club’de yapıldı. Sporcular arasında büyük çekişmelere sahne olan finalde, şampiyonluk sayısı Alinuri Türker’den geldi. Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer, kupayı 10’uncu kez müzeye götürürken, sevincini takım arkadaşlarıyla doyasıya yaşadı. Etkinliğe; Kıvanç Oktay, Alinuri Türker, Hasan Akçakayalıoğlu, Selim Gülmen ve Mehmet Ziylan gibi iş insanlarının da aralarında bulunduğu 40 kişi katıldı.