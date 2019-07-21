Türkiye’nin ilk ve tek ulusal kadın yelken kupası olan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, 6-8 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Caddebostan-Adalar parkurunda gerçekleştirilecek. Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde ve İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği düzenlenen yarışmaya, kurumların kadın yelken takımları ve bireysel kadın yelkenciler katılabiliyor.

Üç gün sürecek kupada altı yarış yapılacak. Yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek, kadınların yelken sporuna ilgisinin artırılması, kadın yelkenciliğinin desteklenmesi ve yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması amacıyla yapılan organizasyondan elde edilen gelirle, kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor.









