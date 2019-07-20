Alegra Levi ve Zeynep Fıratoğlu, gerçek derinin rengarenk iplerle buluştuğu, gümüş kaplama aksesuarlarıyla öne çıkan IO bileklik markası, görücüye çıktı. ‘İyi olmak’ mottosuyla yola çıkan ikili, önceki gün Openhaus Nişantaşı’nda bir tanıtım daveti düzenledi.

Erkek-kadın modayı yakından takip edenlerin, gündüz-gece her kıyafetleriyle uyumlu kullanabilecekleri 13 farklı şekilde tasarlanan bileklikler, bolluk, bereket ve şans enerjisini simgeliyor. Levi ve Fıratoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı etkinliğe, Zeynep Çarmıklı, Etel Baler, Tuçe Peksayar, Sibel İlkiz, Arzu Kunt, Gülden Büyükuçak, Zeynep Karahan ve Günsel Ülkü katıldı.







