

Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak, koleksiyoner Sevda-Can Elgiz çifti tarafından Maslak’ta açılan Elgiz Müzesi, önceki akşam sıcak bir gündeme ev sahipliği yaptı. Birbirinden önemli kültür ve sanat etkinliklerine yer veren müzede, bu defa Türkiye gündemini de yakından ilgilendiren Enerji Jeopolitiği ve Doğu Akdeniz Konferansı gerçekleştirildi.

Demet Sabancı Çetindoğan’ın başkanlığını yaptığı Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu Derneği’yle iş birliğin düzenlenen etkinlikte, OECD Eski Daimi Temsilcisi Emekli Büyükelçi Mithat Rende’nin sunumu, Akdeniz’de yaşanan soruna farklı bir boyut kazandırdı. Elgiz Ailesi ve Çetindoğan’ın ev sahipliğindeki organizasyona, Nida-Selçuk Kolay, Ebru Sanver, Aydın Harezi, Arzu Biren ve Damar Arıkoğlu’nun da yer aldığı iş, akademi ve siyaset dünyasından birçok kişi katıldı.









