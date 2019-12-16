MÜZiK DOLU GALA

Kimya mühendisliğinden sahnelere geçiş yapan Seran Bilgi, ‘İçinde Sen de Varsın’ albümünü tanıttı

İzmir Aliağa rafinerisinde uzun yıllar kimya yüksek mühendisi olarak görev yaparken, kariyerini bırakıp, müziği seçen Seran Bilgi, ‘İçinde Sen de Varsın’ isimli ilk albümünü tanıttı. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek isteyen sanatçı, Berlin Operası’nda tenor Gordon Bovinet’ten eğitim aldı. Bilgi’nin Salon İKSV’deki albüm tanıtımına; iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda renkli sima katıldı.

Şimdiye kadar, Devlet Senfoni Orkestrası’yla gerçekleştirdiği konserlerle adından söz ettiren sanatçı, geceye katılanlara teşekkür ederken, duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Bilgi’yi, ailesi ve dostları uzun süre ayakta alkışladı.