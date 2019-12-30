ÖDÜL SİZ’SİNİZ GECESİ

Seyahat ve turizm sektörünün tüm branşlarını bir çatı altında toplayan Skal International’ın İstanbul kulübü, Esma Sultan Yalısı’nda görkemli bir yeni yıl gecesi düzenledi

Turizm dünyasının seçkin isimleri, önceki akşam yeni yıl davetinde bir araya geldi. Uzun ve yorucu geçen bir turizm sezonun ardından buluşan Skal İstanbul üyeleri, 22’nci Skal gecesi adı altında düzenlenen etkinlikte, doyasıya eğlendi. Skal İstanbul Başkanı Ata Eremsoy ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde The Marmara Taksim’in işlettiği Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen organizasyonda, hem konukların yeni yılı kutlandı hem de “Ödül Siz’siniz…” sloganı vurgulanarak, kimseye ödül verilmedi. Şirketin 22’nci yılı onuruna düzenlenen ve kokteylle başlayan davetin, ilerleyen saatlerinde sahne alan Seran Bilgi, konuklara muhteşem bir müzik ziyafeti çekti.