CADDE yazarlarından Dilara Koçak’ın hazırladığı ‘İyi Yaşam Günlüğü’ ajandasından elde edilen gelir, TURMEPA’ya katkı sağlayacak.

Uzman diyetisyen Dilara Koçak’ın 15 yıl önce hazırladığı, Türkiye’deki ilk tematik ajandalardan ‘İyi Yaşam Günlüğü’nün bu yılki tanıtımı, Swissotel Le Chalet’de gerçekleşti. Her yıl yenilenen konu başlıkları, renkli ve enerjik formatıyla kendine iyi bakmak isteyenler için yeni yıl hediyesi ajanda, bu yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir içerikle hazırlandı.

‘İyi Yaşam Günlüğü’nün satışından elde edilecek gelir, DenizTemiz Derneği’ne (TURMEPA) katkı sağlayacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile iş birliğinde olan uzman diyetisyen, küresel iklim krizi, gıda israfı, sıfır atık, sıfır açlık konularındaki çalışmalarını, ajandaya taşıdı. Koçak, konuklarına plastiksiz mutfak başlangıç seti hediye ederek, “İnsanı stres, denizi de plastik hasta ediyor. Plastiğe dur dememiz lazım” diyerek, çağrıda bulundu. Etkinliğe, Revna Demirören, Şükran Güzeliş, Şebnem Çapa, Şadan Kaptanoğlu ve Ayşegül Kodal katıldı.