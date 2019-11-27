ROMAN TADINDA ANLATI

EPOS 7 Derneği üyeleri, Kürşat Başar’ın söyleşisi ve yeni kitabı ‘Aklımda Hep Sen’in tanıtımında bir araya geldi

Kültür ve sanat bilincinin geliştirilmesi çalışmalarıyla bilinen EPOS 7 Derneği üyeleri, Kürşat Başar’ın söyleşisi ve ‘Aklımda Hep Sen’ kitabının tanıtımında buluştu. Fairmont Otel’deki etkinlikte yazar, gerçek aşkın hikâyesinin yer aldığı eserini kendine has üslubuyla anlattı. Soru-cevap şeklinde devam eden organizasyonda konuklar, Başar’a hem yazarlığı hem de müzisyenliği hakkında sorular yöneltti.

Söyleşiye; dernek başkanı Zafer Kozanoğlu, başkan yardımcısı Arzu Sabancı, Beste Yurttaş, Aslı Şen, Fatoş Mildon, Buket Taşdelen, Berrin Okçu, Jülide Önengüt, Bilge Alemdar, Serap Tibuk ve Mina Karagülle katıldı. Yazar, konferans sonunda kitaplarını imzaladı. Kozanoğlu, katkılarından dolayı Başar’a teşekkür plaketi sundu.