İlk kez düzenlenen ESE Fest; konu, konuşmacıları, sahnesinde ağırladığı ünlü isimlerle, katılımcılarına sağlık ve eğlence dolu bir gün yaşattı

Sanofi Pasteur ve ÇABA Derneği iş birliğiyle düzenlenen Evimizin Sağlık Elçileri Festivali (ESE Fest), Türkiye’de alanında söz sahibi profesyoneller, hastalıklarla mücadelede ilham veren konuşmacıları, interaktif seanslarla katılımcılara dikkat çekici aktiviteler sundu. Duygu Canbaş ve Murat Güloğlu’nun sunuculuğunda Shangri-La Bosphorus’ta tüm gün süren etkinlik, ilgi gördü.

‘Her şeyin başı sağlık, sağlık için bilgi’ temasıyla gerçekleşen ESE Fest’e, Ayşegül Dinçkök, Arzu Mildon, Eda Kosif, Belgin Aksoy, Defne Samyeli, Özlem Cankurtaran, Serap Sarı ve Şah Yaycı katıldı. Şehir şehir dolaşarak, sağlık bilgileri veren ÇABA Gönüllüleri, katılımcılara yeni dönem projeleri ve bilinçlendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi.