Cemiyet hayatının ünlü isimleri, acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız 2019’un ardından yeni yıl dileklerini paylaştı. “Yeni yıl, yeni heyecanlar ve yeni umutlar” diyerek, iş insanlarının 2020’den beklentilerini ve yılbaşı gecesini nasıl geçirdiklerini, CADDE okuyucuları için sayfamıza taşıdık.

‘Bereketli bir yıl olsun’

Feryal Gülman: Yeni yılı İstanbul’da karşıladım. Öncelikle sağlık ile huzurun yanı sıra, ülkemiz için de çok güzel ve bereketli bir yıl diliyorum.

‘Kötü her şeyi geride bırakıyorum’

Berrin Ak: Önce çocuklarımla daha sonra ise arkadaşlarımla vakit geçirdim. 2019’a veda ederken; üzüntülerimi, kırgınlıklarımı ve kötü her şeyi geride bırakıyorum. Önce sağlığımın, sonra umudumun kaybolmadığı, enerjik ve bereketi bir yıl olsun hepimiz için...

‘2020 daha iyi olacak’

Demet Sabancı Çetindoğan: Biz ailece İstanbul-Spago’daydık. Kişisel olarak baktığımda iç huzur, bütün olarak ise ülkem ve dünya için, huzur, sağlık ile barış diliyorum. 2020, geçtiğimiz yıldan çok daha iyi olacak... Bizler de tüm gayretimizle buna çalışıyoruz.

‘İstikrar getirsin’

Esra Oflaz Güvenkaya: 2020’yi aile dostlarımız İpek-Onur Özkan çiftiyle, Londra’da karşıladık. Yeni yılın önce tüm sevdiklerimize sağlık ve huzur, sonrasında güzel ülkemize barış ile istikrar getirmesini diliyorum.

‘Hoşgörü katlanarak artsın’

Elif İnci Aras: Yeni yılın ilk günlerinde İspanya’da olacağız. En içten dileğim, toplumsal hoşgörünün, empatinin, huzurun ve barışın katlanarak, artması... Ailemiz ve sevdiklerimizle mutluluk dolu bir sene olsun.

‘İyilik eksik olmasın!’

Atıl Kutoğlu: Yeni yılı Viyana’da dostlarımla bir ev partisinde karşıladım. Öncelikle 2020’de tüm dünyada barış ve iyilikler eksik olmasın! Ülkemizin de, tüm insanlığın da barış, huzur dolu bir sene ve nice yıllar geçirmesini diliyorum!

‘Bolluk getirsin’

Arzu Sabancı: Sabancı Ailesi olarak yılbaşını evde geçirdik. Bu sene sıkıntılar yaşandı ama Allah’tan 2020 için aileme, sevdiklerime ve güzel ülkeme bolluk bereket ile barış getirmesini diliyorum.

‘Tadını çıkardık’

Sinan Öncel: Ailece evde olmanın tadını çıkardık. 2019 zorlu geçti. 2020’nin başta ülkemiz olmak üzere herkese önce sağlık, sonra mutluluk getirmesini diliyorum.

‘Cinayetler son bulsun’

Işıl Reçber: Özel günleri ailece geçirmeyi tercih ediyoruz. 2020 için herkese, sağlıklı, huzurlu ve neşe dolu bir yıl diliyorum. Ülkemize ve bizlere 2020, uğur getirsin inşallah. Sevgi, saygı, anlayış ve barış içinde bir sene olsun. Ve kadın cinayetleri son bulsun!

‘Kadınlara sahip çıkalım!’

Şebnem Çapa: Yılbaşı gecesini İstanbul’da kutladık. Yeni yıldan huzur, sevgi, barışın dışında kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkalım istiyorum. Çevremizi temiz tutalım, yeşile zara vermeyelim.

‘Çocuklar el üstünde tutulsun’

SEMİHA ARTUÇ-HARE Dinçer: Yeni yılda her yeri kelebek etkisi sarsın. Ülkemizde ve tüm dünyada çocukların yüzlerinin güldüğü, istismara uğramadığı, el üstünde tutulduğu ve haklarını doyasıya yaşadığı bir sene olmasını diliyoruz.

‘Hasetlikten uzak...’

Pervin Ersoy: Ailece Ankara’da, evimizde 2020’yi karşıladık. Yeni yıldan en büyük beklentim sağlık ve huzur. Bazı değerleri hiçe sayarak, kıskançlık ve hasetlik yapan insanlardan uzak, iyi niyetli insanların çevremizi kuşatacağı bir sene diliyorum.

‘Zor bir yıldı’

Nafiye Hacıoğlu: Her sene olduğu gibi yine Ankara’daki evimizde yeni yılın ilk dakikalarından itibaren birlikteydik. Her anlamda zor bir yılı geride bıraktık. Dilerim bu acı günler bir daha yaşanmaz. Şansımızın bol olduğu, her varlığı olduğu gibi kabul ettiğimiz, bedenimize ve ruhumuza şifa getiren bir yıl olsun.

Kıbrıs’ta karşıladı

Sema Arabacıoğlu: Arkadaşlarımızla Kıbrıs’ta yeni yıla girdik. 2020’nin ülkemiz, ailemiz ve sevdiklerimiz için sağlık, huzur ile bereket getirmesini dilerim. 15 yıl emek verdiğim ‘Micro Plus’ cihazımın ‘dünya markası’ olmasını diliyorum.