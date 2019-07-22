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21.07.2019
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SARI KÖŞK’TE ‘GİZEMLİ’ SERGİ

Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com

Çengelköy’deki tarihi Sarı Köşk, Gizem Akgönül’ün ‘Bu Çemberde Herkes Eşittir’ sergisine ev sahipliği yaptı.

Kültür ve sanat faaliyetleriyle dikkat çeken platform Ögliv, Sarı Köşk’teki etkinliklerine devam ediyor. Tarihi köşk, önceki gün Toronto’da endüstriyel tasarım eğitimi alan Gizem Akgönül’ün ‘Bu Çemberde Herkes Eşittir’ sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı. Sanatçının kurguladığı hayali medeniyetin kalıntıları arasında yolculuğa çıkaran sergi, sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Kokteylle başlayan açılışta sergiyi anlatan dans gösterisi ilgi gördü. Ana temasında insanlığın başlangıcından itibaren yaş, cinsiyet, ırk, servet ve bilgi hiyerarşileri üzerinden yapılandırılmasından ilham alınan gösteri, konuklar tarafından uzun süre alkışlandı. Akgönül’ün her biri farklı boyutlarda, renk ve dizayn armonisinde işlenmiş çalışmaları, bu ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.
SARI KÖŞK’TE ‘GİZEMLİ’ SERGİSARI KÖŞK’TE ‘GİZEMLİ’ SERGİ


Atilay Kandemir
Atilay Kandemir
atilaykandemir@gmail.com
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