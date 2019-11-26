ŞİMDİ HASAT ZAMANI

Cemiyet hayatının renkli simaları, Ayvalık’ta zeytin, Antakya’da mandalina, İstanbul’da ise elma hasadında bir araya geldi

Antakya randevusu

Ünlü isimler, mandalina hasadı için Antakya’da bir araya geldi. Lamia Öğütmen’in sahibi olduğu turizm şirketiyle, mutfak sanatları şefi ve gurme yazar Jale Balcı’nın organize ettiği mandalina hasadında, renkli görüntüler ortaya çıktı. Bir hafta süren etkinliğe katılanlar arasında, Fulya Gündoğdu ve Esra İncefe de yer aldı. Konuklar, kalan zamanlarda bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Eğitime destek için elma topladılar

Acarlar Şirketler Topluluğu, Misbahçem’de yetiştirilip, hasat edilen elmadan elde edilen gelirle, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı öğrencilerinin eğitimine destek oldu. Şirket adına Funda Acar, geleneksel hale gelen organizasyona ev sahipliği yaptı. Acar, “Eğitime katkı sağlayan projelere odaklanarak, önümüzdeki dönemde de daha geniş kesimlere duyurmak ve çocuklara desteğimizi artırmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Elmalar, Acarkent Coliseum’da satışa sunuldu.

Ayvalık’ta iki gün

Cemiyet hayatı, ‘Erken Hasat’ döneminde gerçekleşen etkinlik için Ayvalık’ta buluştu. Komili, 22. Ayvalık Zeytin Hasadı’nı ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi. Komili Türkiye Gıda Direktörü Erman Erol’un konuşmasının ardından davetliler degüstasyon (zeytinyağı tadımı) yaptı. İki gün Ayvalık’ta zeytinyağının her aşamasını deneyimleyen misafirler, hasat alanında zeytin de topladı. Alanda şef Elif Edes Tapan’ın gurme lezzetlerini deneyimleyen konuklar, ardından fabrikada zeytinyağı sıkımını gerçekleştirdi. Etkinliğe, Ayşe-Elif Engin, Melek Boz, Ayşe Tolga, Senem Çapa, Aykut Gürel, Özge Özder ve Sinan Güleryüz katıldı.

Hem kutlama hem tanıtım

Dünyaca ünlü Laura Biagiotti parfümleri, özel bir davetle hem 30’uncu yılını kutladı hem de yeni ürünü ‘Forever’ı tanıttı. Markanın global pazarlama başkanı Edouard Chavagnac’ın da katıldığı etkinliğin ev sahipliğini, 4A Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelikkol ve 4A Kozmetik Marka Müdürü Özge Yılmazer üstlendi. Yoğun ilgi gören organizayonda konuklar, markanın yeni parfümünü deneme fırsatı buldu.

Çay saatinde buluştular

Cookieleta Kurabiye By Seda Yazıcı, önceki gün ‘2020 Yılbaşı Çay Saati’ adlı bir davet düzenledi. Arzu Kalaylı&PR ev sahipliğinde cemiyetin ünlü kadınlarının buluştuğu etkinlikte, 2020 yılbaşı tasarımı masada, 24 ayar altın süslemeli pasta, kurabiye ev, kurabiye çam ağacı ve yılbaşı geyikli cupcake’ler yer aldı. ‘Jingle Bells’ şarkısı eşliliğinde pastayı üfleyen davetliler, yeni yılın sağlık, mutluluk getirmesini diledi. Çay saatinde, Zeynep Mansur, Gül Ergi, Katerina Ekşioğlu, Kadriye Olgar, Yasemin Gazanker, Arzu Özal, Tülay Özmen, Güzel Kurşun, Elif Yazıcı Girgin ve Berrin Ak yer aldı.