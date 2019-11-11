Ünlü İtalyan sanatçı Lithian Ricci’nin eserleri, Üsküdar Nevmekan Sahil’de ‘Esinti Sergisi’yle, İstanbullular’ı Osmanlı Hanedanlığı’na adını yazdıran sultanlarla buluşturdu

İlginç malzemeler kullanarak eserlerine ruh ve farklı bir boyut kazandıran İstanbul tutkunu, Romalı sanatçı Lithian Ricci’nin ‘Esinti Sergisi’, Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle, İstanbullular’la buluştu. Osmanlı Hanedanlığı’na adını yazdıran 10 sultanın portrelerinden oluşan ve katılımcıları kısa bir tarih turuna çıkaran serginin açılışına, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri’nin üstlendiği sergide, sanatçının esin kaynağı Türk kadınlarının yüzlerinden oluşan, hayali ve manevi bir dünyadaki çeşitli insan ile hayvan konularını temsil eden, yedi büyük boyutta kağıt üzerine mürekkeple çalışılmış eserler sergileniyor. Ricci’nin Türk kadınlarının estetik ve zarafetine duyduğu hayranlıktan yola çıkıp, hazırladığı ‘Esinti Sergisi’, 5 Ocak 2020’ye kadar Nev Galeri Nevmekan Sahil’de meraklılarını bekliyor.