SÜRPRİZ PARTİ

Fatih Öztürk’ün eşi Esra Öztürk için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine, cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Fatih Öztürk, eşi Esra Hanım için önceki akşam Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı Ulus Chin Chin’de sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Mekanın sahibi Aslı-Bora Pehlivanlar’ın ev sahipliğini yaptığı kutlamaya; Aslıhan-Erhan Şentürk, Oya İdil-Harun Gençoğlu, Esra- İsmail Özkan, Çiğdem-Mithat Erdem, Figen-Hayati Babaoğlu, Yelda Güral, Hümeyra Ökçün, Miray Gürbey ve Burcu Cesur’un da aralarından yer aldığı cemiyet hayatından çok sayıda tanıdık sima katıldı.Fatih Öztürk, eşi Esra Hanım için önceki akşam Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı Ulus Chin Chin’de sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Mekanın sahibi Aslı-Bora Pehlivanlar’ın ev sahipliğini yaptığı kutlamaya; Aslıhan-Erhan Şentürk, Oya İdil-Harun Gençoğlu, Esra- İsmail Özkan, Çiğdem-Mithat Erdem, Figen-Hayati Babaoğlu, Yelda Güral, Hümeyra Ökçün, Miray Gürbey ve Burcu Cesur’un da aralarından yer aldığı cemiyet hayatından çok sayıda tanıdık sima katıldı.Esra Öztürk, sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Öztürk ve iş insanı, dostlarıyla fotoğraflarının yer aldığı pastayı, birlikte kesti. Çift, gecede arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Konuklar; Bülent Özdemir ve Çağla ikilisinin şarkılarıyla eğlenirken, Sayar’ın DJ kabinine geçmesiyle parti, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.