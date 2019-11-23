TİYATRONUN GURUR GECESİ

Oyun yazarı İsmet Küntay adına, 44 yıldır sürdürülen İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, törenle sahiplerini buldu

Tiyatro dünyasının heyecanla beklediği, oyun yazarı İsmet Küntay adına 44 yıldır aralıksız sürdürülen İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, Büyük Kulüp’te gerçekleşen törenle, sahiplerine teslim edildi. Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı’nın seçici kurul başkanlığını yaptığı jüri, 20 dalda kazananları belirledi. 2018-2019 döneminde, öncelikli olarak Türk yazarların kaleme aldığı oyunlar arasında yapılan değerlendirmeyle belirlenen kazananların açıklandığı törene, ünlü isimler de ilgi gösterdi.

Etkinlikte, ‘İsmet Küntay Özel Ödülü’ Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, ‘Emek Ödülü’ Selçuk Yöntem’e, ‘Yılın En Başarılı Oyun Yazarı’ ödülü Müjdat Gezen’e ve ‘Tiyatro Özel Ödülü’ ise Özlem Güveli’ye verildi. Geceye, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ayşe Kulin, Demet Taner, İlyas Salman, Banu Kazanç, Dilek Türker, Cevdet Erçil ve Nevra Serezli gibi iş, sanat, tiyatro ve cemiyet hayatından çok sayıda tanıdık sima katıldı.