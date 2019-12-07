YENi KONSEPT BEBEK’TE

Dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran SırMaison’un yeni konseptle kurulan beşinci mağazasının Bebek’te gerçekleşen açılışı, iş ve cemiyet hayatını buluşturdu

Dekorasyonseverlerin ilgiyle takip ettiği SırMaison, bünyesinde bulundurduğu dünyaca ünlü markalarla Bebek’teki yeni showroom’unda hizmet vermeye başladı. Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın ortaklığında kurulan mağaza, önceki gün özel bir davetle açıldı. Organizasyona aralarında Arzu Atabarut, Berna Ülger, Feryal Gülman, Merva Ulusoy Bilginer, Vuslat Doğan Sabancı ve Zeynep Esmergil’in de aralarında bulunduğu cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Cadde mağazası kültürünü devam ettirmek ve ev sıcaklığında hizmet sunmak amacıyla açılan Bebek mağazada, isteyenler danışmanlık hizmeti de alabilecek. Merkez ofis olarak konumlanan mağazada, mobilyadan aksesuara, sofra ürünlerinden ev dekorasyonuna kadar birçok ürünü bulmak ve satın almak mümkün.