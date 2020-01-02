YENi YILA ‘MERHABA’ DEDiLER

İstanbul cemiyet hayatının renkli simaları, 2020’yi İstanbul’da karşıladı. Birçok isim dışarıda vakit geçirmeyi tercih ederken, bazıları ise evlerinde aileleriyle yeni yıla “Merhaba” dedi.

Aileler buluştu

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri, Kanyon’daki Serafina Restaurant’ta eğlence dolu anlar yaşadı. Aslı-Metin-Batu Şen, Sezgin-Saniye Elmas, Süleyman-Ahu-Sare Orakçıoğlu, Yelda-Burak Elmas, Burak-Nil Uyguner, Suzan Şen-Nail Yiğittaş, Nurgün-Nahit Kemalbay ve Atık Berberoğlu-Begüm Özperçin, 2020’ye birbirlerini öperek ve iyi dileklerde bulunarak girdi.

Ünlülerin uğrak yeri

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club’taki Orman Evi, her yılbaşı olduğu gibi yine ünlü isimlerin uğrak adresi oldu. Yeni yıla şehrin gürültüsünden uzak, eğlence dolu bir geceyle adım atmak isteyenler, mekanı tıklım tıklım doldurdu. Birçok tanıdık simanın katıldığı gecede, gala yemeğinin ardından konuklar, Cenk Suyabatmaz ve orkestrasının parçalarıyla 2020’ye adım attı.

Tek mekan üç parti

Anadolu Yakası’nda oturan cemiyet hayatının renkli simalarının adresi ise Moda Deniz Kulübü oldu. Moda Deniz Kulübü Başkanı Teoman Taşpınar ve genel müdür Ayhan Alpakın’ın hazırlıklarına aylar önceden başladığı etkinlikte, mekanın üç salonunda, farklı konseptlerde parti düzenlendi. Ece Berker, Atilla Demircioğlu ve Barbaros’un sahne aldığı organizasyonlarda, mutfak şefi Fevzi Usta’nın hazırladığı lezzetler, geceye damga vurdu.

Eğlenceye doydular

Selen Servi, Aslı-Bora Pehlivanlar’ın sahibi olduğu, Ali Sayar’ın işletmeciliğini yaptığı Ulus’taki Chin Chin Restaurant’ta sahne aldı. Cemiyet hayatının renkli simaları da Servi’nin parçalarıyla yeni yılı karşılarken, eğlenceye doydu. Şarkıcının ardından konuklar, Sayar’ın çaldığı müziklerle sabahın ilk ışıklarına kadar dans etti.

Evde mutlu olanlar

Bazı isimler de geceyi aileleriyle, evlerinde geçirdi. Arzu Sabancı, eşi ve çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Erhan Kamışlı da hem yılbaşını hem de yeni yaşını ailesiyle kutladı. Modacı Yusuf Kenan, tüm ailesiyle Tarabya’daki evinde eğlence düzenledi. Solu Ailesi ise, yılbaşı gecesi yurt dışından gelen kızları onuruna verdikleri davette, dostlarını Kemer Country’deki evlerinde ağırladı.

Nişantaşı tıklım tıklım

İstanbul’da eğlencenin nabzının attığı yerlerden biri de Nişantaşı oldu. Semtin en ünlü mekanlarından Nişantaşı Brasserie’de eğlenenler arasında; Zeynep-Metin Fadıllıoğlu, Şebnem-Celal Çapa, Zeynep-Osman Çarmıklı ve Arzu-Murat Atabarut çiftleri yer aldı. Konuklar, DJ Engin Yelkenci’nin performansıyla geç saatlere vakit geçirdi.

Birkaç günlük tatil

Cem Hakko, yoğun iş temposuna ara vererek, eşi Ronit Hanım’la soluğu Uludağ’da aldı. Gün boyu kayak yapan ikili, gece ise zirvede nar patlattı.

Gelenek bozulmadı

Ali Ağaoğlu, her yıl olduğu gibi yeni yıla Uludağ’da girdi. Ağaoğlu My Mountain’da ailesiyle yeni yıl yemeği yiyen iş insanı, stres ve yorgunluk attı.

Arkadaşının otelinde

Ahmet Güneştekin’in tercihi, aile dostları Hayri Yazıcı’nın oteli Grand Yazıcı oldu. Birkaç günlüğüne tatile giden ünlü ressam, yeni yıla Betül Demir’in şarkıları eşliğinde girdi.

Kayak tutkunu

Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doruk Kaya ve eşi Tuğana Hanım, otelleri Kaya Palazzo’da tatil yaptı. Kayak tutkunu olan iş insanı, arkadaşlarıyla da vakit geçirmeyi ihmal etmedi.

Aşıklar ortaya çıktı

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Alize Dinçkök ve Başar Kozanoğlu, Kartalkaya’da görüntülendi. Üç günlük tatile çıkan ikili, bol bol kayak yaptı.