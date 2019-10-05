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05.10.2019 - 12:32 |

Atilla Saral, Londra yolcusu

11 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi İnci Türkay ile Londra'da sade bir törenle dünyaevine giren Atilla Saral, önceki gün Bebek sahilde objektiflere takıldı.

Atilla Saral, Londra yolcusu

Atilla Saral, "Önümüzdeki günlerde eşimle Londra'ya dönüyorum. Bundan sonra yılın 6 ayı İstanbul, 6 ayı Londra'da yaşayacağım. Londra'da bir kafe ya da restoran tarzı bir mekan açmayı düşünüyorum. İngiliz vatandaşı olabilmem için iki yıl Londra'da kalmak gerekiyor, ondan sonra İngiliz vatandaşlığına hak kazanıyorum. Yeni yayın döneminde birkaç dizi teklifi geldi ama yılın 6 ayı Londra'da olacağım için gelen teklifleri geri çevirmek zorunda kaldım" dedi.

Kars'ta kartpostallık sonbahar görüntüleriKars’ta sonbahar mevsiminde ağaçların büründüğü renkler, akan dereler seyri doyumsuz bir manzara oluşturuyor.
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