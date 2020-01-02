Ardından Netflix 2019’un en çok izlene yapımları arasında ‘Atiye’ dizisinin de olduğunu duyurdu. Yazarlarımızdan Ali Eyüboğlu da bu konuyu bugünkü yazısına ‘Atiye’ nasıl 2019’un en çok izleneni oldu?' başlığıyla taşıdı. İşte o yazı:

Netflix; ‘2019’da Türkiye’de En Çok İzlenen Diziler’i açıkladı. 30 Aralık’ta kamuoyuna duyurulan listenin 1 numarasında ‘Atiye’ var. İlk 10’daki diğer dizilerse şunlar: ‘La Casa de Papel’, ‘The Witcher’, ‘Hakan: Muhafız’, ‘Stranger Things 3’, ‘Black Mirror’, ‘Sex Education’, ‘The Umbrella Academy’, ‘The I-Land’ ve ‘You’.

27 Aralık’ta yayınlanan ‘Atiye’nin üç günde ‘2019’da En Çok İzlenen 10 Dizi’ arasından birinci olması ilginç.

‘Atiye’ iyi bir dizi mi? Evet... Şimdiye kadar izleyip de “Beğenmedim” diyene rastlamadım, ama birinci olmasına şaşırdım. Üç günde Netflix’teki diğer dizilerinin bir yılda ulaştıkları izlenme oranlarını geride bırakıp birinci sıraya yerleşti. Ya o dizilerin bir yıllık izlenmeleri çok düşük ya da işin aslı başka.

Merak edip, araştırınca şüphemin yersiz olmadığını gördüm. Meğer aralık ayında çıkan ‘Atiye’, ‘The Witcher’ gibi yapımların ulaşmaları beklenen izlenme oranları hesap edilerek dahil edilmiş listeye. İzlenen dizilerle, izlenme potansiyeli olanların aynı listeye alınma sebebini sordum Netflix Türkiye yetkililerine. Verdikleri yanıt şu:

Yılın bu zamanında insanlar yeni içerik arayışına giriyor. 25 Kasım31 Aralık tarihleri Google’da en çok ‘Netflix’te ne izlenir?’ aramasının yapıldığı zaman dilimi. Bu nedenle yılbaşı günü bizim en çok izlenme aldığımız günlerden biri. Listelemeyle ilgili olarak da bir içeriğe yönelik gelen erken performans verilerine dayalı prodüksiyonları düzenli olarak kullanıyoruz. Projeksiyonların mümkün olduğunda doğru öngörü yaratması için ciddi yatırım yapıyoruz. Geçmişteki kazanımlarımızda da referans aldığımız projeksiyonlar ne kadar doğru olduklarının kanıtıdır.”

Netflix’in projeksiyonu doğru çıksa bile ‘Atiye’ 2019’un değil, 2020’nin en çok izleneni olabilir. Üç günlük performansı üzerinden projeksiyonla ‘Atiye’yi, ‘2019’un En Çok İzlenen Dizisi’ ilan etmek, ‘gönüllerin şampiyonu’ gibi bir şey! O yüzden Netflix’in yaptığı algı yönetimiyle ‘Atiye’ye izleyici çekmek.