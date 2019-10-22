“Atletli yatak pozu” davasında yakalama kararı
İş adamı Ali Uğur Akbaş hakkında eşi oyuncu Yeliz Yeşilmen’in yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken paylaştığı fotoğrafını magazin programında yayınlayan yapımcı Bilal Özbilge’ye hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme duruşmalara gelmeye Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarttı.
Oyuncu Yeliz Yeşilmen’in eşi iş adamı Ali Uğur Akbaş’ın yatakta atletli haliyle kahvaltı yaptığı fotoğrafı instagram hesabında paylaşması sosyal medyada ve magazin programlarında tartışma konusu olmuştu. “Söylemezsem Olmaz” programının yapımcısı Bilal Özbilge’nin bunu programda yayınlaması üzerine Özbilge’yi arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen Akbaş hakkında “Hakaret” ve “tehdit” 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akbaş soruşturma aşamasında savcılığa verdiği ifadesinde söz konusu ses kaydının kendisine ait olmadığını söyledi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi Bilal Özbilge katılırken sanık Ali Uğur Akbaş ise duruşmaya gelmedi. Özbilge’nin avukatı Levent Karakoç, sanığın tüm adreslerine tebligat çıkarıldığını ancak tamamının iade edildiğini, bu aşamaya kadar da savunması alınmadığından hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme sanık Ali Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.