“Atletli yatak pozu” davasında yakalama kararı

Oyuncu Yeliz Yeşilmen’in eşi iş adamı Ali Uğur Akbaş’ın yatakta atletli haliyle kahvaltı yaptığı fotoğrafı instagram hesabında paylaşması sosyal medyada ve magazin programlarında tartışma konusu olmuştu. “Söylemezsem Olmaz” programının yapımcısı Bilal Özbilge’nin bunu programda yayınlaması üzerine Özbilge’yi arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen Akbaş hakkında “Hakaret” ve “tehdit” 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akbaş soruşturma aşamasında savcılığa verdiği ifadesinde söz konusu ses kaydının kendisine ait olmadığını söyledi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi Bilal Özbilge katılırken sanık Ali Uğur Akbaş ise duruşmaya gelmedi. Özbilge’nin avukatı Levent Karakoç, sanığın tüm adreslerine tebligat çıkarıldığını ancak tamamının iade edildiğini, bu aşamaya kadar da savunması alınmadığından hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme sanık Ali Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.