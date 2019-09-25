25.09.2019 - 07:50 |
ATV turu
Emre Altuğ, önceki gün Etiler’de görüntülendi.
İzmir’deki ATV’sini, İstanbul’a getirten şarkıcı, “Orada ilgilenen olmadığı için burada kullanmayı tercih ettim. Güzel havalarda biniyorum. Kuzey ve Uzay’a da kask aldım. ATV’yle yolculuk yapmayı çok seviyorlar” şeklinde konuştu.
Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!