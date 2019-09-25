İzmir’deki ATV’sini, İstanbul’a getirten şarkıcı, “Orada ilgilenen olmadığı için burada kullanmayı tercih ettim. Güzel havalarda biniyorum. Kuzey ve Uzay’a da kask aldım. ATV’yle yolculuk yapmayı çok seviyorlar” şeklinde konuştu.