Avantgarde Orkestra’dan ‘İlk Albüm’

Avantgarde Orkestra, Cem İyibardakçı direktörlüğünde ‘İlk Albüm’ isimli çalışmasını dinleyiciyle buluşturdu. 70’li yıllardan günümüze uzanan ‘Geçer’, ‘Gurbet’, ‘Uyan’, ‘Adem Olan Anlar’, ‘Hani’ ve ‘Onu Alma Beni Al’ gibi parçalardan oluşan ‘iyi cover’ sloganlı proje, titiz bir çalışma sürecinde hazırlandı. Albümün ilk klibi, sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Onno Tunç’a ait ‘Geçer’e çekildi.