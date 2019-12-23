Avatar Atakan: Hem babalık yapmadı hem de tehdit ediyor!

Şikayetiyle ilgili Kanal D'de yayınlanan '2.Sayfa' programına bağlanan Avatar Atakan, babasının yıllarca kendisiyle görüşmediğini, babalık görevini yerine getirmediğini söyledi.

Katıldığı 'Survivor' programı sayesinde ünlenen Atakan sözlerinin devamında, "Ben tanınan biri olunca birden baba olduğunu hatırladı. Ona kusursuz davranıyorum ama o, maddi yardımda bulunmadığım için beni tehdit ediyor" dedi.

Çarpıcı açıklamalarına devam eden boksör, "Bana babalık yapmadı maddi yardımda bulunmadığım için tehdit ediyor. Bir babanın evladına yapmaması gereken çirkin şeyler yaşandı. Babamı affetmem söz konusu değil" diye konuştu.